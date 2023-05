Serie A, in vendita gli audio VAR-Arbitri

Grandi novità in vista per la Serie A che nel nuovo bando sui diritti televisivi ha aggiunto la possibilità di acquistare un pacchetto che comprende i contenuti audio dei dialoghi tra VAR e arbitro più le interviste ai direttori di gara al termine delle partite.

L’opzione di vendita potrebbe suscitare l’interesse di diversi broadcaster, che potrebbero quindi trasmettere questo tipo di contenuti che migliaia di tifosi sembrano interessati ad ascoltare. L’opzione è al momento al vaglio di IFAB, FIGC e AIA che dovranno dare il via libera a questa nuova possibilità. La novità entrerà eventualmente in vigore dalla stagione 2024/2025, non la prossima.