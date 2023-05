Dopo il turnover nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli, Simone Inzaghi rispolvera quasi integralmente la formazione dell’euroderby di Champions League per affrontare la Fiorentina nella finale di Coppa Italia.

Per nove undicesimi la squadra nerazzurra sarà quella che ha affrontato il Milan, con due eccezioni dunque: Mkhitaryan è infortunato e sarà sostituito da Brozovic, con Calhanoglu pronto al ritorno nel ruolo di mezzala; in porta, invece, secondo La Gazzetta dello Sport Inzaghi “dovrebbe onorare la promessa fatta a capitan Handanovic, l’uomo che ha alzato quattro titoli nerazzurri. Era lo sloveno il portiere designato per la Coppa Italia, ma l’espulsione nell’andata della semifinale con la Juve gli aveva fatto saltare il ritorno a San Siro. Al di là delle rotazioni, però, è un ultimo premio per una bandiera al passo d’addio”.

Anche la Viola ha ruotato diversi uomini nella gara contro il Torino dopo le fatiche europee. Queste le probabili formazioni: