Zhang sogna la Coppa Italia per scrivere la storia dell’Inter

Serata fondamentale per l’Inter all’Olimpico: i nerazzurri affrontano la Fiorentina, nella finale di Coppa Italia. Un’occasione per riconfermarsi campioni e per aggiungere un ulteriore trofeo alla bacheca del club. È quello che si augura anche il presidente Steven Zhang, che stasera può scrivere la storia.

Se l’Inter conquistasse la Coppa Italia, infatti, Zhang diventerebbe il terzo presidente della storia del club per numero di trofei, arrivando a quota 5. Dietro di lui ci sarebbero solo i due Moratti, padre e figlio: Angelo ne ha vinti 7, mentre Massimo ben 11 (16 se si considerano quelli con Facchetti presidente).

Sarebbe un traguardo importante, che certificherebbe il lavoro fatto da Suning in questi pochi anni (2016) alla guida dell’Inter. E già quest’anno, seppur in tono minore, c’è la possibilità di replicare lo storico Triplete del 2010. Si parte stasera, poi, nel caso, l’opera andrebbe completata il prossimo 10 giugno, a Istanbul.