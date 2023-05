C’è ancora una possibilità di vedere Milan Skriniar con la maglia dell’Inter? Forse. Ieri, lo slovacco è tornato ad allenarsi alla Pinetina, sebbene abbia svolto solo del lavoro differenziato, per recuperare dal suo infortunio alla schiena. Tuttavia, Inzaghi è stato ottimista sulle possibilità di rivederlo in campo in queste ultime partite.

Lo slovacco, a Roma insieme a tutta la squadra seppur indisponibile, andrà nei prossimi giorni a Merignac, vicino Bordeaux, dove è stato operato al rachide lombare. L’obiettivo è ottenere il via libera al ritorno in campo. Lo riporta Tuttosport, che sottolinea come la volontà di Skriniar sia essere in panchina già a Torino nell’ultima partita di Serie A, il 4 giugno.

L’opinione di Passione Inter

Avere a disposizione anche l’opzione Skriniar potrebbe rappresentare un vantaggio per Inzaghi in vista della finale di Champions League. Tuttavia, è difficile pensare di potersi davvero affidare a un giocatore che non vede il campo dalla sfida di ritorno contro il Porto, dello scorso 14 marzo. Anche già solo uno spezzone dalla panchina potrebbe essere un rischio molto grande.