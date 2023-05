L’estate dell’Inter sarà molto agitata su diversi fronti. Non solo il calciomercato, ma anche dal punto di vista societario: ci sono diverse questioni in ballo, dal possibile rifinanziamento del prestito di Oaktree, alla ricerca del nuovo main sponsor. E proprio su questo fronte qualcosa sembra muoversi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe una trattativa in fase avanzata con una compagnia aerea. Non ci sono altre informazioni al momento, ma la situazione è da monitorare con attenzione nei prossimi giorni.

L’opinione di Passione Inter

Le maglie senza dell’Inter con il fronte vergine hanno un indubbio fascino, tanto che il club stesso le ha messe in vendita sul proprio sito. Tuttavia, a livello economico rappresentano un danno per la società nerazzurra, con le colpe da attribuire esclusivamente all’insolvenza di Digitalbits. Uno scenario che non può ripetersi ancora e al quale l’Inter deve porre rimedio al più presto e nel modo più proficuo possibile.