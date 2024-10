Le probabili formazioni di Young Boys-Inter: turnover per Inzaghi

Torna la Champions League e l’Inter è chiamata a proseguire sulla strada tracciata nella sfida contro la Stella Rossa. Dopo il difficile esordio a Manchester City, la seconda trasferta nerazzurra è a Berna, contro lo Young Boys, ancora 0 punti.

La gara, in mezzo alle sfide con Roma e Juventus, potrebbe essere l’occasione per Inzaghi per effettuare alcuni cambi, come già visto nelle precedenti uscite europee. Probabile, dunque, la titolarità di giocatori come De Vrij, Dumfries, Frattesi, Carlos Augusto e Taremi. Da capire, invece, chi potrebbe essere chiamato agli straordinari tra i titolarissimi.

Di seguito le probabili formazioni di Young Boys-Inter: