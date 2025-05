In una delle ultime dirette di Cronache di Spogliatoio è nuovamente intervenuto il noto giornalista Riccardo Trevisani che ha fornito alcune sue opinioni sulle ultime novità del mondo del calcio e anche sull’Inter in ottica calciomercato. Il telecronista romano esprime ammirazione per il lavoro di Inzaghi e dà un consiglio alla società nerazzurra:

“L’Inter negli ultimi anni ha guadagnato molto nelle ultime campagne con Inzaghi. Quest’anno ha ricavato più di 130 milioni e spenderà, ma non spenderà tutti i soldi. Ha bisogno di difensore, centrocampista e attaccante mentre sta valutando profili grossi e profili intermedi. Il saldo finale sarà circa -50, magari spende 100 ma ne incassa 40…che è già più del solito. Negli ultimi anni l’Inter ha fatto colpi come Thuram e Sommer a zero al posto di Lukaku e Onana e sono meglio. Fossi l’allenatore andrei a chiedere 5 calciatori da 30 milioni”.

Secondo Trevisani, l’Inter potrebbe quindi finalmente tornare ad investire un bel bottino nel corso della prossima finestra estiva di mercato. Dopo tante sessioni di mercato chiuse ad impatto zero in termini economici, grazie agli enormi ricavi dalla UEFA sembra che ora possa esserci un’aria di novità in casa nerazzurra per la creazione della rosa per la stagione 2025/26.