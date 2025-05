Villarreal-Buchanan: c’è la scelta sul riscatto dall’Inter

Una delle cessioni che l’Inter ha operato nella sessione invernale di mercato risponde al nome di Tajon Buchanan, esterno di centrocampo che (anche a causa degli infortuni) in nerazzurro non è riuscito ad imporsi o a giocare con la giusta continuità per convincere il tecnico Simone Inzaghi a puntare fortemente su di lui.

A gennaio il canadese si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Villarreal e in un primo momento si era messo bene in mostra convincendo il tecnico Marcelino a schierarlo spesso da titolare ma poi dopo alcune settimane è stato frenato da una distorsione alla caviglia e ora è rimasto un po’ indietro nelle gerarchie.

Secondo quanto affermato dal giornalista turco Ekrem Konur (e poi ripreso anche dal Mundo Deportivo), non ci sono possibilità che il Villarreal decida di esercitare il diritto di riscatto da 13 milioni di euro per far suo il cartellino di Buchanan. Il laterale canadese con ogni probabilità tornerà quindi all’Inter che sceglierà poi col giocatore come muoversi.