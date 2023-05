Perché i tifosi del Newcastle cantano “we’re going to Italy”: c’entra… l’Inter

A 20 anni dall’ultima partecipazione, nella stagione 2002/2003, il Newcastle pareggiando 0-0 con il Leicester ha aritmeticamente centrato la qualificazione alla prossima Champions League. Gioia irrefrenabile per i tifosi dei Magpies, che sugli spalti hanno iniziato a intonare un vecchio coro “Tell me ma, me ma… We won’t be home for tea, we’re going to Italy”. In pratica avvertono a casa che non torneranno per l’ora del té, perché devono andare in Italia. Ma perché proprio in Italia? Di mezzo c’è l’Inter.

Il coro dei tifosi del Newcastle nacque infatti proprio all’ultima loro volta in Champions League dove, tra le altre, si trovarono ad affrontare anche l’Inter. Per la cronaca: a San Siro finì 2-2, in Inghilterra vinse l’Inter 4-1.