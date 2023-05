Classe 2003, centrocampista ma con licenza di inserirsi e il vizio del gol. Giovanni Fabbian è uno dei diversi talenti che, usciti dal settore giovanile dell’Inter, si stanno mettendo in mostra. Alla sua prima stagione tra i professionisti ha incantato subito, meritando addirittura il premio di miglior giocatore della Regina durante la regular season (stagione regolare prima dei play-off, dr).

A votarlo sono stati migliaia di tifosi della Reggina che in questa stagione hanno apprezzato le doti del calciatore in prestito dall’Inter che ne controlla il cartellino con un contratto fino al 2026.

Il tecnico Pippo Inzaghi lo ha eletto subito titolare impiegandolo da mezzala destra nel 3-5-2. Nella zona che per intenderci all’Inter occupa Barella, ad un livello oggi ovviamente molto più alto. Rispetto all’interista il giovane Fabbian guadagna in centimetri (visto che è alto 1,86m) e mentre Barella è molto più portato all’assist, Fabbian sembra più orientato alla finalizzazione sfruttando anche una forte presenza in area di rigore dove Inzaghi lo invita a spingersi per sfruttare la sua altezza. Centrocampista moderno, di quelli che vengono definiti box to box, per la sua abilità di guadagnare campo palla al piede e far bene entrambe le fasi. Un gioiello che fa gola a tanti club: da Sassuolo e Atalanta che lo vorrebbero come pedina di scambio in uno dei possibili affari che potrebbero imbastire con l’Inter (vedi Frattesi e Scalvini), addirittura a Lazio e Napoli. L’Inter per ora lo tiene e lo valuta non meno di 15 milioni di euro.