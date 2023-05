Dopo la Supercoppa vinta, l’Inter è pronta giocarsi un’altra finale, prima di quella più prestigiosa, in Champions League contro il Manchester City. All’Olimpico, i nerazzurri sfideranno la Fiorentina, nella finale di Coppa Italia, e sarà l’ultima occasione per Samir Handanovic per alzare un trofeo in nerazzurro.

Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, lo sloveno giocherà dal primo minuto per scelta tecnica. Inzaghi vuole onorare la promessa fattagli: Handanovic è il portiere designato per la Coppa Italia e lo sarà anche in finale.

Il capitano dell’Inter aveva dovuto saltare la semifinale di ritorno per squalifica, ma ora è pronto per tornare titolare. L’occasione è ghiotta: verosimilmente, il suo contratto non verrà rinnovato e l’estremo difensore vuole vincere il suo quinto trofeo in nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Handanovic ha segnato la storia recente dell’Inter, anche se nell’ultimo periodo le sue prestazioni sono crollate, con Onana che lo ha nettamente superato nelle gerarchie. Tuttavia, le motivazioni non mancano al capitano nerazzurro, voglioso di congedarsi nel migliore dei modi. È quello che si augura tutto il popolo dell’Inter, desideroso di vincere un altro trofeo, per rendere memorabile questo finale di stagione.