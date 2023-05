Manchester City-Inter, quello che devi sapere sulla finale di Champions League

Sarà il Manchester City l’avversario dell’Inter nella finalissima della Champions League 2022/2023. Il primo incrocio ufficiale tra le due formazioni metterà in palio il trofeo più ambito. Per i Citizens c’è la possibilità di coronare il Triplete vincendo anche Premier League ed FA Cup e certificare nella storia la rivoluzione calcistica del modello Guardiola, per i nerazzurri invece il sogno di ribaltare i pronostici e centrare un trionfo storico che potrebbe svoltare il prossimo futuro del club. Un po’ di informazioni utili sulla partita.

Quando si gioca la finale di Champions League

La finale di Champions League tra Manchester City e Inter si giocherà sabato 10 giugno 2023 alle ore 21 italiane e sarà l’ultima gara della stagione per i principali tornei europei. La finale di Europa League si giocherà una settimana e mezza prima, quella di Conference League tre giorni prima.

Dove si gioca la finale di Champions League

La finale 2023 della Champions League si giocherà all’Ataturk Stadium di Istanbul, celebre stadio della finale 2005 in cui il Liverpool rimontò clamorosamente il Milan.

La finale si sarebbe dovuta giocare in questo stadio già nel 2020 e poi nel 2021, ma a causa delle restrizioni dovute alla pandemia la sede era stata sposta due volte, a Lisbona e poi a Porto. Anche questa volta si è parlato di un possibile spostamento a causa di tensioni politiche dovute alle elezioni, ma la UEFA ha confermato che la situazione è sotto controllo e la gara si disputerà a Istanbul.

Come è arrivato il Manchester City in finale

Come di consueto la squadra di Guardiola partiva tra le favorite ad inizio stagione. La Champions è quasi un’ossessione per un club che ogni anno ha aggiunto pezzi pregiati per affermarsi in ogni competizione.

Fase a gironi:

Siviglia 0-4 Manchester City

Manchester City 2-1 Borussia Dortmund

Manchester City 5-0 Copenhagen

Copenhagen 0-0 Manchester City

Borussia Dortmund 0-0 Manchester City

Manchester City 3-1 Siviglia

Ottavi di finale:

RB Lipsia 1-1 Manchester City

Manchester City 7-0 RB Lipsia

Quarti di finale:

Manchester City 3-0 Bayern Monaco

Bayern Monaco 1-1 Manchester City

Semifinale:

Real Madrid 1-1 Manchester City

Manchester City 4-0 Real Madrid

Da sottolineare il rendimento differente tra casa e trasferta: ben cinque pareggi ed una sola vittoria lontano dall’Etihad.

In Inghilterra guidano la classifica di Premier League e affronteranno il Manchester United in finale di FA Cup.

Come è arrivata l’Inter in finale

Al contrario l’Inter non partiva di certo tra le favorite e al sorteggio dei gironi in molti la davano uscente già nella prima fase.

Fase a gironi:

Inter 0-2 Bayern

Viktoria Plzen 0-2 Inter

Inter 1-0 Barcelona

Barcelona 3-3 Inter

Inter 4-0 Viktoria Plzen

Bayern 2-0 Inter

Ottavi di finale:

Inter 1-0 Porto

Porto 0-0 Inter

Quarti di finale:

Benfica 0-2 Inter

Inter 3-3 Benfica

Semifinale:

Milan 0-2 Inter

Inter 1-0 Milan

In campionato l’Inter è dentro le prime quattro posizioni che valgono la qualificazione alla prossima Champions League e in finale di Coppa Italia affronterà la Fiorentina.

Quanto incassa l’Inter dalla Champions League

L’arrivo in finale di Champions League ha già fruttato un tesoretto da circa 101 milioni di euro all’Inter (a cui vanno aggiunti gli incassi dal botteghino di San Siro per i biglietti delle gare giocate in casa, ma vanno tolti 4 milioni per la multa UEFA per il Fair Play Finanziario) che può aumentare ulteriormente in caso di vittoria che vale 4,5 milioni di euro. Vincendo la coppa inoltre scatta la partecipazione alla Supercoppa Europea (3,5 milioni e un milione per chi vince) e al Mondiale per Club (fino a 5 milioni di euro di premi).

Precedenti Inter-Manchester City

Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra Inter e Manchester City che si sono incontrate solo in gare amichevoli.