L’exploit economico con la finale di Champions League cambia le prospettive di mercato per l’Inter che potrà affrontare la prossima sessione estiva con più forza in sede di trattativa e la possibilità di tornare ad investire su profili più giovani da valorizzare. In questo senso attenzione in particolar modo alle manovre in attacco dove presto si discuterà del rinnovo di Edin Dzeko e col Chelsea della possibilità di trattenere ancora in rosa Romelu Lukaku. Ma non solo.

Secondo La Gazzetta dello Sport infatti la dirigenza nerazzurra punta forte su Mateo Retegui del Tigre che non rappresenterebbe un sostituto di Lukaku, bensì un ulteriore rinforzo da aggiungere al belga qualora il Chelsea dovesse aprire al prestito di Big Rom. Per Retegui, invece, servirebbero circa 20 milioni di euro, ma i buoni rapporti col Tigre e la carta Colidio uniti alla volontà del calciatore fanno trapelare ottimismo.