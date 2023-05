E se al posto di Digitalbits all’improvviso comparisse un sito per adulti al centro della maglia dell’Inter? È l’indiscrezione che rimbalza dall’Inghilterra dove vari quotidiani online tra cui il Daily Star riferiscono della clamorosa proposta che Mike Ford, vicepresidente di my.club, avrebbe preparato per la società nerazzurra.

Senza main sponsor dopo, insolvente dalla parte finale della scorsa stagione, l’Inter sta disputando le ultime gare con una maglia priva di scritte sulla parte frontale. Per la prossima stagione sono in corso i contatti con nuove aziende che dovrebbero occupare la parte più ambita di una della maglie più vendute al mondo e secondo la stampa inglese in corsa potrebbe esserci anche il sito per adulti che fa concorrenza ad Only Fans. Addirittura si parla di un’offerta da 80 milioni di sterline, senza specificare però la durata dell’accordo. E il vicepresidente del sito ha accompagnato la notizia con una serie di dichiarazioni e… doppisensi piuttosto discutibili che rendono piuttosto sfumati i contorni di veridicità di questa “notizia”.