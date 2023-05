Gds – Retegui, l’Inter è in pressing. Occhio alla concorrenza

L’attacco dell’Inter per la prossima stagione è avvolto nel mistero. Correa partirà quasi sicuramente, mentre Dzeko e Lukaku non sanno ancora se rimarranno a Milano o meno. L’unica certezza è Lautaro Martinez. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra cerca nuovi profili sul mercato. Il preferito è Mateo Retegui del Tigre.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter proverà l’assalto all’italo-argentino solo nel momento in cui dovesse naufragare l’ipotesi del rinnovo del prestito di Lukaku. In ogni caso, i nerazzurri sono in pressione da tempo sul giocatore, che in Argentina continua a segnare.

L’interesse manifestato ben prima dell’esplosione mediatica, ha permesso ai nerazzurri di lavorare d’anticipo e di strappare la preferenza del giocatore. Tuttavia, la concorrenza rimane: l’Eintracht Francoforte sembra la rivale numero uno, ma il giocatore piace anche a Napoli e Roma.

Oltre a Retegui, in attacco l’Inter continua a lavorare sui profili di Thuram e Firmino, entrambi in scadenza di contratto e, pertanto, acquistabili a costo zero.

L’opinione di Passione Inter

Retegui sta mostrando di avere un grande potenziale e il suo acquisto, che per certi versi potrebbe ricordare quello di Lautaro Martinez, potrebbe rivelarsi un colpo molto interessante per l’attacco dell’Inter. Tuttavia, il passaggio al calcio europeo potrebbe creargli qualche difficoltà e, vista la rilevanza mediatica acquisita negli ultimi mesi, c’è il rischio di pagare a peso d’oro un giocatore ancora non pienamente pronto per essere un titolare.