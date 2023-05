Con un finale di stagione ancora tutto da scrivere, il futuro di Romelu Lukaku farà molto discutere quest’estate. Il belga tornerà al Chelsea al termine del suo prestito e non è sicuro che l’Inter voglia provare a intavolare una nuova trattativa. Inoltre, a Londra, Big Rom potrebbe avere una seconda occasione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il probabile nuovo allenatore dei Blues, Mauricio Pochettino, potrebbe puntare su Lukaku. Il Chelsea, d’altronde, avrebbe bisogno di un’attaccante, figura che è totalmente mancata in questa stagione. Il tecnico argentino, poi, sarebbe un estimatore dell’attaccante belga e con lui potrebbe fare lo stesso percorso di crescita portato a termine con Kane, ai tempi del Tottenham.

Dal canto suo, però, Big Rom sembra inamovibile ora come ora. “Basta Londra!”, questo il suo diktat. Perché l’annata nella capitale inglese è stata disastrosa sotto ogni punto di vista, non solo a livello di calcio giocato.

Se Lukaku rimarrà sulle sue posizioni, allora andrà sul mercato. Il Chelsea ha bisogno di fare cassa e, nonostante sia impensabile rivenderlo alla cifra spesa due anni fa, il centravanti belga potrebbe essere utile anche a quello scopo.

L’opinione di Passione Inter

Il futuro di Lukaku è nascosto da un enorme strato di incertezza. Prima della gara con la Lazio, Marotta aveva ribadito il suo ritorno al Chelsea a giugno, per poi capire come comportarsi di conseguenza. L’Inter ha sempre sperato in uno sconto dei Blues, desiderosi di sbarazzarsi del belga.

Se le intenzioni del club londinese cambiassero, questo potrebbe complicare di molto la permanenza a Milano di Big Rom: l’Inter ha bisogno di un aiuto da parte del Chelsea per poter rinnovare il prestito. Senza di questo, l’operazione potrebbe naufragare definitivamente.