Lukaku sta ritrovando la smalto dei giorni migliori e, in coppia con Lautaro Martinez, sta tornando a essere decisivo per l’Inter. Tuttavia, il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Milano, con il rinnovo del prestito ad oggi abbastanza improbabile.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, infatti, le speranze di vedere Lukaku ancora in nerazzurro sono ridottissime. Nonostante le parole di Marotta nel pre-partita di ieri, ci sono tanti i dubbi in casa Inter e per pensare devono verificarsi tre condizioni:

Pochettino , probabile prossimo allenatore del Chelsea, deve rinunciare a Lukaku, cosa oggi non scontata

, probabile prossimo allenatore del Chelsea, deve rinunciare a Lukaku, cosa oggi non scontata L’Inter si deve qualificare alla prossima Champions League

Il Chelsea deve accettare un prestito quasi gratuito, con riduzione dell’ingaggio per Lukaku

L’opinione di Passione Inter

Uno scenario complesso, che allontana sempre di più Big Rom dall’Inter. L’ultimo punto, poi, quello finanziario, è il più spinoso e, inevitabilmente, fa sorgere molte perplessità nell’Inter. L’esborso economico per Lukaku è importante e, viste le fatiche di questa stagione, è legittimo domandarsi se una spesa del genere possa essere una mossa conveniente dal punto di vista sia economico che tecnico.