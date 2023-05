Ora è un’altra Inter: Inzaghi ha trasformato la squadra in 15 giorni

Con la vittoria sulla Lazio, l’Inter si è rimessa completamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri, infatti, sono ora al quarto posto a pari punti con Roma e Milan. Un cambio di tendenza importante, avvenuto nelle ultime due settimane.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, dalla sconfitta contro il Monza, i nerazzurri hanno ottenuto la semifinale di Champions League, la finale di Coppa Italia e due importanti vittorie in Serie A. La squadra è stata completamente trasformata da Inzaghi, che ha ora tra le mani un’Inter totalmente diversa.

Il tecnico, d’altronde, ha mantenuto il controllo dello spogliatoio e la rosa ha sempre remato dalla sua parte. Il gruppo è rimasto compatto grazie al suo lavoro, nonostante le difficoltà di rendimento legate ai tanti impegni ravvicinati.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter sembra aver ritrovato se stessa ed essersi lasciata così alle spalle settimane terribili di campionato. La notizia non può essere migliore: il rush finale è iniziato e, se si vuole arrivare a centrare tutti gli obiettivi stagionali, serviranno prestazioni come quella di ieri in tutte le gare.

Inzaghi lo sa e, come ricordato nel post-partita, avrà bisogno di tutti gli elementi della rosa per poter gestire al meglio le forze e mantenere così un rendimento costante.