Al termine della rimonta sulla Lazio, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport per commentare la vittoria dell’Inter.

Ecco le sue parole:

VITTORIA – “Abbiamo fatto una partita straordinaria. Bravi i ragazzi a interpretarla bene dall’inizio alla fine. Ne avevamo parlato tanto, sapendo di giocare contro i secondi in classifica, una squadra forte e con qualità che sta giocando una volta alla settimana. Devo essere sincero, alla fine del primo tempo ero abbastanza sereno nonostante il risultato, perché vedevo che la squadra voleva la vittoria e sapevo di avere qualche giocatore da poter mettere a gara in corsa”.

RENDIMENTO – “Patto? La squadra lo ha fatto per essere in semifinale di Champions e in finale di Coppa Italia. In campionato sappiamo che siamo in ritardo e che dobbiamo recuperare posizioni. Però a questi giocatori non ho niente da dire. Mettono sempre un impegno folle e non ho niente da dire. Mi basta questo, e i martedì e mercoledì di emozioni che stiamo vivendo”.

CALENDARIO – “Essendo andati in finale di Coppa Italia e semifinale di Champions, sembra di essere tornati a dopo il Covid, quando si giocava ogni 48/72 ore. È molto impegnativo, ma lo abbiamo voluto con le nostre forze. Ho ottime risposte: ho cambiato tanto, ma non ci sono musi lunghi. Chi non gioca non è contento, chiaramente, ma siamo tutti concentrati per fare questo finale di stagione al massimo”.

PRESTAZIONE – “Ho visto consapevolezza, aggressività, adrenalina. Tutti gli ingredienti giusti per battere una squadra di grande valore”.

LUKAKU E BROZOVIC – “Non abbiamo mai avuto Lukaku e Brozovic nel girone d’andata. Abbiamo cominciato a utilizzarli a fine gennaio e adesso loro, e tutti gli altri, stanno dando una grande mano. Ci servono tutti: tra meno di 72 ore saremo in campo di nuovo”.

NAPOLI –“Faccio i complimenti al Napoli, perché sono stati bravissimi. Spalletti ha fatto un grande lavoro insieme ai giocatori. Hanno avuto una continuità che è mancata agli altri. Ora è giusto che festeggino”.

GARA – “Abbiamo fatto una delle migliori partite da quando sono qua. Tra primo e secondo tempo ho detto ai ragazzi di non mollare. Abbiamo fatto una grandissima prestazione contro una squadra di grande qualità. Oggi è stata una bellissima Inter”.

MENTALITÀ – “Dovevamo avere la giusta motivazione. Adesso abbiamo altre partite importanti. Oggi ho avuto grandissimi segnali, anche da chi è subentrato. Uno spirito di gruppo pazzesco”.

REAZIONE – “A fine primo tempo ho fatto i complimenti. Eravamo sotto immeritatamente, dovevamo solo insistere e rimanere concentrati, non perdendo le distanze e credendo in quello che avevamo preparato. Abbiamo vinto una partita fondamentale, ma siamo ancora in ritardo e dobbiamo continuare così”.

GOSENS – “Ha avuto una lussazione alla spalla e speriamo di non perderlo. E’ un giocatore importantissimo che da gennaio sta facendo molto bene. Ci sta dando tantissima intensità. Ora deve continuare e speriamo che non si debba fermare. Abbiamo bisogno di tutti e i cambi in corsa sono importantissimi. Sto cercando di alternare tutti”.

STAGIONE – “Stiamo vivendo una stagione emozionante insieme ai nostri tifosi. In campionato abbiamo perso qualche punto importante che non meritavamo. Questo è il nostro percorso: giocando tanto abbiamo perso qualche punto per mancanza di lucidità. Ma sono soddisfatto del percorso nelle coppe. Non dimentichiamo che a gennaio abbiamo vinto l’unico trofeo che era disponibile. Dobbiamo continuare così e le ultime prestazioni ci hanno dato fiducia”.

TIFOSI – “I nostri tifosi sono importantissimi per noi. C’è unione e sinergia. Vogliamo continuare così”.