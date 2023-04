Brozovic è tornato Epic: che partita del croato!

Finalmente Brozovic è tornato il giocatore che tutti avevamo imparato a conoscere. Dopo un lungo infortunio sembrava infatti diventato un lontano parente dello straordinario regista cui eravamo abituati. Distratto e a volte svogliato, tendeva a sbagliare troppi palloni. Oggi finalmente contro la Lazio ha offerto una prova da Epic Brozo. E non solo ad intermittenza.

Dati alla mano, il suo apporto a centrocampo è stato totale e decisivo. 110 palloni toccati, 12 palloni recuperati, 80 passaggi a buon fine, 91% di passaggi riusciti e 3 dribbling effettuati. Oltre a innumerevoli giocate sontuose in alleggerimento in difesa, le rare volte in cui la Lazio metteva fuori la testa. DOMINANTE.