Le smentite arrivano da più giorni, ma – come fatto intuire da Javier Zanetti oggi – in casa Inter l’ipotesi di prendere un attaccante nel prossimo calciomercato estivo non può essere esclusa. La dirigenza nerazzurra, conscia di dover chiudere la sessione ancora una volta a saldo zero, monitora quindi eventuali occasioni anche all’estero e non solo in Italia, dove i nomi principali restano quelli di Albert Gudmundsson e Joshua Zirkzee.

Secondo El Nacional, un’opportunità potrebbe arrivare da Barcellona: il club catalano sarebbe infatti fortemente orientato alla cessione di Ferran Torres. L’attaccante spagnolo classe 2000 ha avuto alcuni periodi di forma smagliante, ma ha continuato a mostrare un’atavica discontinuità che ha portato lo stesso Xavi a considerare l’opzione di privarsene, anche per finanziare il mercato in entrata.

È proprio qui che, insieme ad altri club, entra in gioco l’Inter. Il club nerazzurro sarebbe pronto a scommettere sull’ala del Barça che piace tanto a Simone Inzaghi per qualità e duttilità nelle posizioni d’attacco. Possibile che il tecnico piacentino, dunque, lo immagini da seconda punta in grado di svariare sul fronte offensivo.

Il prezzo, tuttavia, non è così abbordabile. Ferran Torres è arrivato in Catalogna dal Manchester CIty per 55 milioni di euro nel gennaio 2022. Il Barça inizialmente avrebbe voluto venderlo per la stessa cifra ma, secondo El Nacional, il presidente Laporta sarebbe già sceso nelle richieste fino a 45 milioni di euro. I catalani sono dunque disponibili ad ascoltare offerte per Torres.