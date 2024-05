Verso Sassuolo-Inter, Inzaghi recupera due giocatori

Dopo la grande festa scudetto andata in scena fino a domenica notte, Simone Inzaghi ha concesso due giorni e mezzo di riposo ai campioni d’Italia. L’Inter è tornata quindi ad allenarsi mercoledì pomeriggio per mettere nel mirino la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, valida per la 35a giornata di Serie A e in programma sabato 4 maggio alle ore 20:45.

Ieri ad Appiano Gentile aveva svolto lavoro differenziato Federico Dimarco, assente contro il Torino a causa di un affaticamento muscolare accusato nella settimana successiva al derby contro il Milan. Problema già smaltito, l’esterno mancino oggi si è allenato in gruppo ci sarà contro il Sassuolo. Sempre 24 ore fa non si era allenato invece Yann Sommer a causa di una sindrome influenzale, ma oggi il portiere svizzero è tornato ad allenarsi e punta ad essere titolare contro i neroverdi per rincorrere uno dei record nel mirino dei nerazzurri da qui a fine stagione: quello dei clean sheet.

L’unico assente in vista della trasferta del Mapei Stadium è Francesco Acerbi, che sta svolgendo terapie a causa della pubalgia che da settimane lo perseguita. Il principale obiettivo del difensore nerazzurro, fermatosi dopo la conquista matematica dello scudetto, è a questo punto il pieno recupero per gli Europei in Germania.