Chi è Marchetti, arbitro di Sassuolo-Inter: precedenti fortunati

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la 35a giornata di Serie A. Sassuolo-Inter verrà diretta da Matteo Marchetti, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto e Domenico Fontemurato. Il quarto uomo sarà Daniele Perenzoni, con Paolo Valeri al Var e Marco Serra come Avar.

Marchetti, classe 1989 della sezione di Ostia Lido, ha esordito in Serie A il 20 febbraio 2021 durante Genoa-Verona e vanta 30 presenze complessive. I suoi precedenti con l’Inter sono cinque, di cui quattro in campionato e uno in Supercoppa: il percorso dei nerazzurri con lui è netto, fatto di sole vittorie.

Due gare risalgono alla stagione 2021-22 (Inter-Cagliari 4-0 e Inter-Venezia 2-1) e le rimanenti tre in quella attuale: Inter-Fiorentina 4-0 e Torino-Inter 0-3 in Serie A, oltre a Inter-Lazio 3-0, semifinale di Supercoppa Italiana stravinta dalla squadra di Simone Inzaghi in Arabia Saudita.