La Lu-La si è ripresa l’Inter: cambiano le gerarchie in attacco?

La vittoria dell’Inter sulla Lazio è preziosa per la lotta alla prossima Champions League ed è tutta frutto della Lu-La. Con l’ingresso in campo di Lautaro Martinez, infatti, i nerazzurri hanno cambiato faccia e anche Lukaku sembra essersi trasformato.

Doppietta per l’argentino e doppio assist per il belga: la Lu-La si è ripresa l’Inter. Una prestazione di coppa che non può passare inosservata e che, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe ribaltare le gerarchie dell’attacco nerazzurro.

D’altronde, dopo le prestazioni contro Empoli e Lazio, tenerli ancora divisi non sembra più avere molto senso.

L’opinione di Passione Inter

Lukaku e Lautaro Martinez, in coppia, possono fare la differenza. Lo dicono i numeri del loro passato e lo raccontano bene quelli delle ultime due partite di campionato: tutte e 6 le reti segnate con Empoli e Lazio portano la firma della Lu-La.

Inzaghi ha specificato più volte di aver bisogno delle rotazioni per gestire le forze, ma di avere una coppia così devastante in attacco è un’arma potenzialmente decisiva in questo finale di stagione. Non sfruttarla appieno potrebbe essere un vero peccato.