CorSera annuncia: “Arabi all’Inter, già comunicato l’interesse”

A poche ore dalla scadenza del prestito concesso da Oaktree (20 maggio), il futuro di Steven Zhang all’Inter è un tema caldissimo. Il presidente nerazzurro, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe praticamente trovato un accordo con il fondo californiano Pimco che consentirà di estinguere il debito con Oaktree, il quale ha in pegno le quote dell’Inter, evitando quindi a Zhang di perdere il club immediatamente.

Il finanziamento dovrebbe essere pari a 420-430 milioni di euro (385 andrebbero a Oaktree per saldare il debito contratto nel 2021), ma il Corriere della Sera svela nuovi dettagli sull’accordo. Fra gli addetti ai lavori, infatti, sembra che Pimco possa concedere un anno a Zhang agli stessi tassi d’interesse di Oaktree (12%). Se però il presidente non riuscisse a trovare un compratore per l’Inter nei prossimi 12 mesi, il tasso potrebbe salire in maniera notevole. E qui entrano in gioco i potenziali acquirenti.

Cessione Inter agli arabi: comunicato l’interesse

Il quotidiano afferma che, a prescindere dall’esito del rifinanziamento, Suning dovrà trovare un partner che lo sostituisca o quanto meno lo affianchi alla guida dell’Inter nel breve-medio termine. Zhang avrebbe dato così mandato alle banche d’affari Goldman Sachs e Raine Group di sondare nuovamente il mercato e di recente è stato loro comunicato l’interesse di investitori dell‘Arabia Saudita, vicini alla famiglia reale del Principe di Riyad, Mohammed bin Salman. L’eventuale trattativa, in ogni caso, partirebbe solo dopo l’intesa definitiva fra Zhang e Pimco.