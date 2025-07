Calhanoglu al Fenerbahce: arriva la conferma pure in Italia

Non è certamente un’estate tranquilla per Hakan Calhanoglu e soprattutto per i tifosi dell’Inter che devono fare i conti con i continui rumours sul futuro del centrocampista turco. Nelle scorse ore, come già prontamente riportato qui su Passione Inter, erano emerse nuove voci per un possibile addio del regista ex Milan.

La novità è che – dopo una lunga corte del Galatasaray – anche un altro club turco come il Fenerbahce si era messo in contatto con l’entourage di Calhanoglu per provare a portarlo a Istanbul. Queste voci dalla Turchia hanno trovato conferme anche in Italia e lo spiega Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano con queste parole:

“Calhanoglu è una possibile uscita, dopo essere stato trattato a lungo dal Galatasaray, trovano conferme le voci sul Fenerbahce. José Mourinho pensa davvero a Calhanoglu che è aperto a un ritorno in Turchia e nei prossimi giorni potrebbe quindi anche iniziare una vera e propria trattativa per il centrocampista dell’Inter”.