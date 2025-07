Lookman-Inter: c’è un freno dall’Atalanta a causa di Retegui

Il grande sogno di mercato dell’Inter in questo momento è Ademola Lookman, forte attaccante dell’Atalanta che potrebbe dare tanta qualità e molto dribbling al reparto avanzato della rosa di Cristian Chivu. Tuttavia, come noto già da alcune ore, c’è differenza di valutazione tra i due club nerazzurri.

L’offerta dell’Inter per Lookman al momento è pari a 40 milioni di euro ma l’Atalanta ne chiede di più, si vocifera di almeno 50. I bergamaschi inoltre, fanno un confronto con Mateo Retegui che è stato ceduto da poco in Arabia Saudita: lo rivela Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano con le seguenti parole.

“Dopo aver venduto Retegui per 65 milioni di euro, ritiene che Lookman non possa valere solo 40 milioni visto che è sul livello di Retegui. Questa offerta dell’Inter quindi non basta e chiede più soldi perché è convinta che ne valga di più. Servirà quindi un rilancio dell’Inter che vedremo se ci sarà”.