“Si allontana dal club”: l’affare può saltare per l’Inter

In questi ultimi giorni prima della ripartenza del calcio giocato con gli allenamenti e la preparazione atletica che l’Inter di Chivu svolgerà da settimana prossima nel ritiro estivo di Appiano Gentile, la società sta cercando di portare a termine alcuni affari di mercato in entrata e anche in uscita per snellire la rosa.

Se da un lato c’è il sogno Lookman che resta vivo, dall’altro ci sono delle cessioni che il club vuole provare a formalizzare entro fine luglio per fare cassa e anche per liberare l’organico di mister Chivu di alcuni giocatori ormai fuori dal progetto tecnico. Fra questi c’è anche Salvatore Esposito che ha pure il contratto in scadenza.

Il suo nome era stato accostato con forza al Cagliari nei giorni scorsi ma, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’affare si è raffreddato e ora rischia seriamente di saltare. “Sebastiano Esposito si allontana dalle idee del Cagliari soprattutto per costi, sull’attaccante dell’Inter si sono inserite altre squadre”: è l’aggiornamento dal suo sito.