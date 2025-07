Gazzetta: “Dopo Calhanoglu? Clamorosa ipotesi di un ritorno”

Sono giorni in cui stanno tornando a farsi spazio le voci di mercato legate al futuro di Hakan Calhanoglu. Il regista dell’Inter – dopo il collasso della trattativa con il Galatasaray – è tornato al centro del mercato con un nuovo interesse dalla sua Turchia ma questa volta targato Fenerbahce, e così la dirigenza nerazzurra studia le alternative.

L’Inter non vuole infatti farsi trovare impreparata in caso di addio del suo numero 20 e sta sondando alcune piste di mercato alternative. Tra i parecchi nomi spuntati nell’ultimo periodo, ce n’è uno nuovo che oggi rilancia La Gazzetta dello Sport. Si tratta di un ex come Mateo Kovacic che viene accostato ai nerazzurri ma con un dubbio.

Come sottolinea la rosea, non sarà però semplice che l’Inter vada in trattativa con il Manchester City per Kovacic, soprattutto per via delle sue condizioni fisiche, come si legge: “Non fosse infortunato e out per tutta l’estate, non sarebbe sbagliato per il post Calhanoglu tornare ad accostare all’Inter Mateo Kovacic, da sempre un pallino del DS Ausilio”.