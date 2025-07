Il Parma cambia idea su Leoni: con QUESTA offerta lo cede

Uno dei nomi ricorrenti in questa sessione di mercato estiva per l’Inter è quello di Giovanni Leoni, talentuoso difensore centrale del Parma che – nonostante i soli 18 anni – sembra essere un prospetto di grandissimo valore e infatti sue tracce oltre ai nerazzurri ci sono anche tanti altri club importanti, sia italiani che stranieri.

Fino ad oggi il Parma si era sempre detto intenzionato a tenere in rosa il giovane classe 2006 perché è convinto che tra 12 mesi possa valere ancora di più sia in termini tecnici che economici per la valutazione di mercato, se giocherà un intero campionato di Serie A su alti livelli: ora però spunta una possibile novità su Leoni.

Secondo Orazio Accomando il Parma però adesso sarebbe disposto a cedere Leoni in cambio di un’offerta da 40 milioni di euro. Si tratta di un prezzo molto alto per Inter e Milan ma forse più abbordabile per i club inglesi che si sono inseriti di recente: ecco quindi che i ducali probabilmente puntano ad incassare questo bottino proprio dalla Premier League.