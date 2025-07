Lookman, disturbo all’Inter: ci prova la rivale di Serie A

La trattativa, confermata ufficialmente anche dal DS Ausilio, che l’Inter sta portando avanti con l’Atalanta per un fuoriclasse come Ademola Lookman ha fatto esaltare tanti tifosi nerazzurri. Se dovesse andare a segno sarebbe però un colpo che potrebbe cambiare i rapporti di forza in Serie A ed ecco che infatti arriva subito la risposta.

Secondo quanto riferito oggi dal Corriere dello Sport, a tentare di bloccare questo super colpo dell’Inter ci starebbe pensando una delle maggiori rivali in questo momento storico del club milanese. Si tratta del Napoli che avrebbe messo nella lista obiettivi lo stesso Lookman per cercare di capire i margini e la fattibilità dell’operazione.

Il quotidiano romano sottolinea però anche il fatto che l’attaccante nigeriano ha dato la sua parola all’Inter e che ha già infatti raggiunto un’intesa totale con Marotta e Ausilio. Lookman sembra essere deciso a trasferirsi a Milano senza considerare altre offerte ma intanto va registrato questo tentativo del Napoli.