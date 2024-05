Biasin: “Addio Conte, cosa successe davvero nella sede dell’Inter”

Il nome di Antonio Conte è fra quelli più in voga sul bollente mercato delle panchine. Secondo quanto filtra, l’intenzione del tecnico salentino sarebbe quella di tornare ad allenare in Serie A e al momento ci sono tre candidate.

Il Napoli è la squadra quella che ha mosso passi più decisi, ma l’allenatore gradirebbe pure l’ipotesi Milan, mentre resta sullo sfondo (ma non da escludere al 100%) un possibile ritorno alla Juventus, anche se il club bianconero sembra voler puntare su Thiago Motta. Conte, quindi, tornerebbe in un club italiano a tre anni di distanza dal burrascoso addio all’Inter risalente alla primavera 2021, subito dopo la conquista dello scudetto.

Di quei giorni movimentati e di cosa successe davvero ha parlato Fabrizio Biasin negli studi di TeleLombardia: “Io dico una cosa: tutti all’Inter ringrazieranno Antonio Conte per quello che ha fatto, ha portato una mentalità vincente. Ma quando è andato via, ve lo posso assicurare, in sede hanno fatto un respiro d’ossigeno perché non ne potevano più“.