Baccin svela il suo sogno per il prossimo mercato dell’Inter

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, Dario Baccin, vice direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a lungo di temi legati al calciomercato. Al braccio destro di Piero Ausilio, specializzato nello scovare talenti in giro per il mondo, è stato chiesto chi sia il sogno per la prossima sessione estiva. Questa la sua risposta.

“Il mio colpo da sogno? Spero il prossimo, come sogno personalmente penso all’operazione di scovare un nuovo Zanetti. Prendere un giocatore in Italia o all’estero che possa vestire la nostra maglia dai 16-18 anni e per tutta la carriera“.

E chissà che un acquisto del genere non possa arrivare proprio dall’Argentina, dove Baccin si è recato recentemente in uno dei suoi consueti viaggi in Sudamerica per osservare dal vivo quattro giocatori che piacciono all’Inter.