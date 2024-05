Missione speciale in Argentina: poker di mercato per l’Inter

L’Argentina è da sempre terra fertile per l’Inter. Ultimo dei grandi arrivi in nerazzurro è proprio il capitano Lautaro Martinez. Ecco perché il lavoro per scovare occasioni da non perdere in Sud America è sempre attivo in casa interista.

Tra i tanti nomi nel taccuino del vice direttore sportivo, Dario Baccin, ce ne sono quattro, come racconta La Gazzetta dello Sport, che piacciono più degli altri sia per fattore economico, che tecnico. In cima a questa lista c’è Nicolas Valentini del Boca Juniors, con il quale ha rotto di recente dopo il mancato prolungamento di contratto. Di passaporto italiano, il difensore centrale piace molto a club spagnoli e portoghesi che si sarebbero già fatti avanti.

L’altro nome è una vecchia fiamma dei nerazzurri: Agustin Giay del San Lorenzo, spostato da terzino destro a esterno e cresciuto molto nell’ultimo anno. Per lui potrebbe servire un’offerta tra i 6 e gli 8 milioni di euro.

Infine, le novità di questa lista sono il difensore centrale Marco Di Cesare del Racing de Avellaneda e l’esterno sinistro Kevin Zenon del Boca Juniors. Se il primo potrebbe avere un costo inferiore ai 6 milioni di euro, per il secondo serve un’offerta da 15 milioni di euro.