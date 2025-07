Inter, DUE formazioni per la prossima stagione: questi gli 11

Per l’Inter sarà una stagione di grandi novità partendo già dalla panchina dove ci sarà Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi, dopo quattro anni con l’allenatore piacentino. Visto questo cambio in panchina sono in fase di studio anche diverse novità di mercato e dei possibili cambiamenti nella formazione nerazzurra.

Il grande sogno in questo momento per l’Inter è Ademola Lookman: questo innesto potrebbe cambiare l’attacco ma anche il modo di giocare dell’Inter. In tal senso, Transfermarkt ha preparato due nuove formazioni di quella che potrebbe essere l’Inter di Chivu dopo le ultime voci di mercato e anche i nuovi colpi già ufficiali.

Si vede un 3-4-2-1 su cui l’allenatore rumeno potrebbe decidere di puntare e iniziandoci a lavorare fin da subito nel ritiro estivo che partirà tra pochi giorni ad Appiano Gentile. Nei 22 calciatori chiamati in causa da Transfermarkt, ci sono anche Lookman e Leoni che al momento sono soltanto due obiettivi ma mancano giocatori tipo Darmian, Zielinksi e De Vrij.