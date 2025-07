Pedullà: “Così l’Inter prova ad alzare l’offerta per Lookman”

La trattativa per portare Ademola Lookman all’Inter sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo nerazzurro. La prima proposta fatta all’Atalanta non è però stata sufficiente. Gli orobici hanno fatto sapere di volere una cifra più alta rispetto ai 40 milioni offerti.

Una trattativa che proseguirà, ma che, come raccontato da Alfredo Pedullà, non dovrebbe protrarsi troppo a lungo. Secondo il giornalista, intervenuto sull’argomento su proprio canale YouTube, l’Inter starebbe cercando il modo di alzare la proposta economica per il cartellino di Lookman.

Queste le sue parole:



“Nelle idee dell’Inter resta la doppia L, Leoni e Lookman. L’Inter vuole evitare un altro tormentone Koopmeiners. L’Inter sta provando e sta pensando, facendo anche delle uscite, di aumentare. L’Atalanta vuole 50 garantiti Si lavorerà 10 giorni, non di più, si vuole evitare un altro caso Koopmeiners”.