Svolta a sorpresa nell’attacco dell’Inter: si valuta il ritorno

Il reparto d’attacco dell’Inter è al centro di diverse speculazioni di mercato negli ultimi giorni. Al centro di tutto c’è il possibile arrivo di Ademola Lookman, principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Una trattativa che ha acceso anche l’idea di un eventuale addio di Marcus Thuram, ipotesi prontamente smentita da Piero Ausilio.

Chi è certo di lasciare l’Inter, invece, è Mehdi Taremi. L’iraniano è già d’accordo con l’Inter sull’addio e in queste settimane è alla ricerca di una squadra in grado di soddisfare le condizioni per il trasferimento. Come riportato dal giornalista Hatam Shiralizadeh, si sarebbe aperto un nuovo scenario per il suo futuro.

Degli intermediari, infatti, avrebbero sondato il terreno con gli agenti del giocatore, per capire se Taremi sarebbe disposto a tornare al Porto nella prossima stagione. Il club portoghese, d’altronde, starebbe cercando un nuovo attaccante da regalare a Farioli.