Arriva l’ANNUNCIO sul futuro di Thuram all’Inter

L’Inter è al lavoro per aggiungere un nuovo tassello al proprio attacco. Si tratta di Ademola Lookman dell’Atalanta, che andrebbe a rendere ancora più profondo e potenzialmente devastante il reparto a disposizione di Chivu. Il grande investimento economico, però, ha fatto sorgere qualche perplessità per un possibile sacrificio per lasciare spazio al nigeriano.

Il nome emerso sui giornali nelle ultime ore è quello di Marcus Thuram, che potrebbe interessare ad alcuni grandi club all’estero. A far rientrare subito queste voci, ci ha pensato il Piero Ausilio, a margine di un evento a Massa che lo ha visto ospite.

Il direttore sportivo dell’Inter, infatti, è stato chiaro sulla volontà di blindare tutti i big della rosa dell’Inter, parlando in modo specifico anche del futuro di Marcus Thuram. Ausilio non ha avuto dubbi, confermando come il francese sia assolutamente fuori dal mercato.