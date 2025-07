Nuova squadra a SORPRESA su Calhanoglu: contatti avviati

Sembravano essersi placate le voci attorno al futuro di Hakan Calhanoglu, dopo che il Galatasaray si è defilato a causa della distanza con l’Inter tra domanda e offerta per il centrocampista turco. Tuttavia, il ritorno in patria potrebbe tornare di moda. Anche un po’ a sorpresa.

Dalla Turchia, infatti, arrivano voci di un interesse del Fenerbahce per Calhanoglu. Secondo YS Tv, il presidente del club si sarebbe messo in contatto con il giocatore dell’Inter, per capire la richiesta per lo stipendio e le eventuali condizioni di una sua cessione.

L’emittente turco conferma la volontà di Calhanoglu di tornare in Turchia. Una scelta sorprendente per due motivi: nelle scorse ore Piero Ausilio ha confermato come il centrocampista non avesse mai espresso il desiderio di andarsene; il Fenerbahce è la rivale storica del Galatasaray, squadra della quale il regista dell’Inter sarebbe tifoso.

Secondo le ultime indiscrezioni di Orazio Accomando, l’offerta di contratto del club turco per Calhanoglu potrebbe essere di circa 6 milioni di euro a stagione.