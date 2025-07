Sono diverse le voci di mercato che arrivano dalla Turchia in merito all’interesse per giocatori del campionato di Serie A. In casa Inter, in particolare, al centro delle indiscrezioni c’è sicuramente Hakan Calhanoglu.

Proprio del suo futuro, ha parlato Piero Ausilio, intervistato da Sky Sport. Il direttore sportivo dell’Inter ha rivelato la verità dietro a queste voci, facendo chiarezza su quanto sia accaduto fin qui. In particolare, il dirigente interista ci ha tenuto a specificare come un suo addio non sia mai stato davvero concreto.

Queste le sue parole sui due giocatori:

“Non c’è mai stato nulla. Non è mai arrivata un’offerta e non lo abbiamo mai messo sul mercato. La cosa più importante, anche se sembra si faccia fatica a crederlo: Calhanoglu non ha mai chiesto di andar via dall’Inter. Negli USA ci siamo stati tutti i giorni insieme con Marotta e non ha chiesto nulla. Fa parte delle dinamiche di mercato leggere che c’è interesse per i nostri giocatori, ma l’Inter non ha intenzione di privarsi di un campione di quel calibro per l’anno prossimo e anche per un futuro più lungo”.