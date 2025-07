L’Inter accantona la pista Leoni: “Non è una priorità”

Piero Ausilio è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport, durante un evento al quale ha presenziato come ospite a Massa. Il direttore sportivo dell’Inter, inevitabilmente, ha dovuto rispondere a molte domande di mercato.

Tra gli argomenti toccati, oltre all’obiettivo Lookman in attacco, c’è stato anche il reparto difensivo, dove da settimane si parla di Giovanni Leoni del Parma. Su questo argomento, però, Ausilio ha specificato come il classe 2006 non sia tra le priorità del club nerazzurro.

Queste le sue parole:

“Leoni non può non piacere, è un giovane di grande prospettiva, è un talento. Ha già dimostrato di avere quelle qualità che gli operatori di mercato riconoscono. Non c’è solo l’Inter, ma chi ne beneficia è il Parma, che ha le idee chiare e ha in testa di continuare con Leoni. Noi stiamo lavorando per migliorare altri reparti. In difesa siamo in tanti: abbiamo sette giocatori che possono ricoprire i vari ruoli. Più avanti faremo altre valutazioni, ma non è in questo momento una priorità”.