Ausilio: “Lookman piace, ma non è libero sul mercato”

Piero Ausilio è stato intervistato da Sky Sport, a margine di un evento dedicato ai direttori sportivi, in programma a Massa. Il direttore sportivo ha risposto a tante domande di mercato, concentrandosi sui diversi fronti aperti in casa Inter.

In primis, il dirigente nerazzurro si è soffermato su Ademola Lookman, confermando come sia il primo obiettivo per l’attacco dell’Inter. Ausilio, però, ha voluto chiarire anche come la trattativa con l’Atalanta non sia semplicissima, specificando quale sarà la strategia del club nerazzurro.

Queste le sue parole:

MERCATO – “Tanti colpi già fatti? Non so se è stata una cosa intelligente. C’è tanto pessimismo che ha fatto dimenticare a tanti che l’Inter ha già comprato. Abbiamo comprato 3 giocatori e, oltre al riscatto di Zalewski, abbiamo Pio Esposito, che farà sicuramente bene in un’Inter che vuole essere anche più giovane. Sono rimasti tutti. L’Inter non è assolutamente indebolita, sappiamo come migliorare la rosa. Tutto è concordato con la proprietà, Marotta e l’allenatore. Quando inizieremo a lavorare sul campo faremo capire subito ai nostri ragazzi quali sono gli obiettivi, che non saranno mai inferiori a quelli degli anni scorsi”.

LOOKMAN – “Non è un mistero che lo abbiamo fatto sapere all’Atalanta. Abbiamo un ottimo rapporto di amicizia e rispetto. Ci siamo sentiti, abbiamo comunicato quelle che sono le nostre aspettative. Lookman ci piace tanto, vorremmo cercare di prenderlo, ma è un giocatore dell’Atalanta. Dovremo trovare un accordo. Non è libero sul mercato e, al di là della nostra volontà e di quella del giocatore, bisogna capire cosa vuole fare l’Atalanta. Le alternative? Non puoi pensare di lavorare in un’unica direzione, quella è comunque la nostra preferita. C’è dietro il lavoro di un anno interno, poi se non riusciremo lavoreremo sulle altre idee che abbiamo”.