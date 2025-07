Sabatini: “Lookman andrà all’Inter e sarà rumoroso”

Considerata la decisione con cui l’Inter si è fiondata da qualche giorno sulla pista Lookman, in molto tra gli addetti ai lavori sono convinti che alla fine l’operazione con l’Atalanta andrà in porto. La distanza tra le parti non sembra essere eccessiva, anche se i nerazzurri non andranno oltre la prima offerta da 40 milioni.

A svolgere un ruolo determinante potrebbe essere però lo stesso attaccante, il quale ha comunicato di volere solamente l’Inter. Sensazioni positive che anche Sandro Sabatini ha condiviso nel suo ultimo editoriale, nel quale si è detto convinto che alla fine Lookman si trasferirà a Milano e sarà determinante negli equilibri scudetto del prossimo campionato.

Queste le parole del giornalista: “Lookman è uno che sposta gli equilibri e cambia le partite. Anzi, sposta l’equilibrio del campionato e cambia anche il pronostico scudetto, finora appannaggio del Napoli scatenato con gli acquisti di Beukema, De Bruyne, Lang, Lucca e prossimamente anche Ndoye. A tutte le squadre, tutti gli allenatori, che siano giochisti o risultatisti (peraltro divisione ormai passata di moda), più che gli schemi sugli inserimenti dei braccetti o sulla costruzione dal basso, serve qualcuno che salti l’uomo. Ecco perché Lookman è merce rara. L’Inter ne ha bisogno con Chivu che promette di rivoluzionare anche il sistema di gioco, da troppo tempo omologato all’inzaghiano, monumentale 3-5-2”.

Sabatini, infine, ha concluso dicendo che “Lookman vale tutti i soldi che l’Inter è disposta a offrire e l’Atalanta obbligata a chiedere. L’affare si farà. Sarà rumoroso come un tuono sul calciomercato e consentirà la rivoluzione silenziosa che Chivu ha in mente”.