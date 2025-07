Chi è il nuovo crack argentino vicino all’Inter U23 – ESCLUSIVA

Da pochi giorni è ufficialmente nata l’avventura della nuova Inter U23. La seconda squadra nerazzurra ha già iniziato pre-campionato lo scorso 14 luglio agli ordini di mister Stefano Vecchi, di ritorno ad Appiano Gentile dopo la lunga esperienza trascorsa alla guida della Primavera. Dopo una prima settimana di lavoro alla Pinetina, la squadra andrà in ritiro a Riscone di Brunico dove inizierà a prendere forma l’intero organico.

Faranno parte dell’Inter U23 diversi giovani provenienti dalla Primavera e non solo. L’Inter, che entro pochi giorni annuncerà il nome ufficiale con cui si presenterà al prossimo campionato di Serie C, ha infatti definito i primi due acquisti: il difensore Giuseppe Prestia dal Cesena e il portiere Riccardo Melgrati svincolato dalla Spal.

La seconda squadra interista, inoltre, farà abbondante affidamento anche sul mercato internazionale. A comporre l’organico sarà il ds Gianluca Andrissi insieme al vice ds della prima squadra Dario Baccin. Diverse operazioni verranno portate avanti dal Sudamerica, dove negli ultimi anni il club nerazzurro ha osservato con attenzione numerosi talenti pronti a sbarcare in Europa.

Tra questi, sembra essere particolarmente vicino Lucas Scarlato. Trequartista classe 2009, è di proprietà del River Plate e viene considerato come l’erede di Mastantuono. Giovanissimo talento già nel giro della Nazionale Argentina U17 che in patria viene considerato come una stella nascente. Per scoprire meglio il suo profilo, abbiamo discusso con Lucas Samoiloff, redattore di VCG.

Esperto di River Plate, ha descritto Scarlato come un “calciatore che gioca in posizione da ’10′”. Il classe 2009 viene già “considerato come un punto di riferimento per la Séptima División del River Plate (formazione U17, ndr)”. Secondo quanto descritto dal giornalista che ha seguito da vicino la sua crescita, inoltre, Scarlato “è dotato di un ottimo repertorio in termini sia di gol che di assist”.

Chiaramente parliamo di un calciatore giovanissimo che non ha ancora debuttato con la prima squadra e che prevalentemente si è messo in mostra con la formazione U17 del River Plate. Anche per questa ragione l’Inter ha deciso di puntare su di lui per la propria squadra U23. Anche il ruolo rappresenta ad oggi un punto interrogativo: in Argentina viene definito come un trequartista a tutti gli effetti, mentre in nerazzurro potrebbe essere testato anche come mezzala di qualità.