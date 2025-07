Romano: “Telefonata Inter-Atalanta. Lookman ha già scelto”

Nuovo aggiornamento diffuso questo pomeriggio da Fabrizio Romano su Youtube in merito alla trattativa ufficialmente iniziata nella giornata di ieri tra l’Inter e l’Atalanta. Il club del presidente Marotta ha deciso con convinzione di puntare tutto su Ademola Lookman per completare il reparto avanzato di Cristian Chivu per la nuova stagione.

Tra le parti, come ci si aspettava, si è subito delineata una distanza di ben 10 milioni di euro: all’offerta da 40 dell’Inter, l’Atalanta ha fatto sapere che per l’Italia la valutazione del cartellino dell’attaccante non andrà sotto i 50 milioni. I due club, dopo una prima chiamata interlocutoria, continueranno chiaramente a trattare per cercare di trovare un’intesa.

Queste le ultime secondo il giornalista: “Operazione su cui si continua a lavorare è quella d Ademola Lookman. L’Inter ieri ha chiamato l’Atalanta ed ha preannunciato questa offerta da 40 milioni, in prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta 40 li ritiene validi per l’estero, per l’Italia ne chiede almeno 50, quindi continua questo braccio di ferro. Quello che possiamo aggiungere sul lato giocatore è che Lookman ha fatto capire all’Atalanta che la sua scelta numero uno per questa finestra di mercato è molto chiara, si chiama Inter. Finché l’Inter è in corsa, il giocatore dà priorità solo all’Inter, nonostante l’Atletico Madrid continua a pensare a Lookman”.