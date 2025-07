Accordo TOTALE Inter-Lookman: “Patto fino al 2030”

Ademola Lookman è il principale obiettivo dell’Inter sul mercato, come confermato anche dal direttore sportivo Piero Ausilio. I nerazzurri, allora, sono al lavoro per convincere l’Atalanta a cedere il giocatore, facendo leva anche sulla volontà del giocatore e sull’accordo totale con quest’ultimo.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea la forte sintonia tra l’Inter e il giocatore. Lookman si sarebbe promesso ai nerazzurri, che per lui hanno pronto un contratto iniziale da 4,5 milioni di euro a stagione che potrebbe salire a 5 milioni, agevolato dal Decreto Crescita. Il patto fino al 2030 sarebbe già pronto.

Resta da convincere l’Atalanta, che chiede molto di più rispetto 40 milioni di euro proposti dall’Inter. Al momento, però, non sembrano essere in programma rilanci economici del club nerazzurro, che sembra intenzionato a scegliere la via della pazienza, fiducioso che gli orobici possano ammorbidirsi con il passare del tempo.