Lookman si fa male con l’Atalanta: i tempi di recupero

Da giorni in casa Inter si parla ormai quasi soltanto della trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è diventato il primissimo obiettivo di mercato per la società di viale della Liberazione che spera di poter regalare a mister Chivu questo rinforzo in tempi stretti senza prolungare la trattativa a lungo.

Nel frattempo però, come riportato nelle scorse ore da La Gazzetta dello Sport, nel corso del ritiro atalantino a Zingonia si è fatto male lo stesso Lookman. Il numero 11 della Dea ha infatti un problema muscolare al polpaccio che non gli consente di allenarsi con i compagni e di svolgere tutta la preparazione atletica.

I tempi di recupero non dovrebbero comunque essere troppo lunghi, salvo ricadute al momento difficili da prevedere. Si attendono ancora degli esami strumentali nelle prossime ore che possano far luce sull’entità del problema muscolare: in caso di assenza di lesione muscolare Lookman potrebbe tornare già nel giro di pochi giorni.