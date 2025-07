Cessioni Inter: svelato il futuro di QUESTI giocatori

Il mercato dell’Inter è nel suo vivo, con l’operazione Lookman che sta tenendo banco negli ultimi giorni. Tuttavia, come specificato anche da Piero Ausilio, il lavoro della dirigenza sarà fortemente orientato anche al mercato in uscita.

Il direttore sportivo ha messo in chiaro il futuro di Hakan Calhanoglu e di Marcus Thuram, negando una loro possibile partenza. Ausilio si è sbilanciato anche sul futuro di altri giocatori, manifestando l’intenzione del club di non privarsi dei propri big.

Queste le parole raccolte da TuttoMercatoWeb:

FRATTESI – “Non è arrivata nessuna offerta per Frattesi, ma avremmo comunque detto di no perché Davide fa parte del progetto di Chivu”.

SOMMER – “Non c’è stato nulla e non penso ci sarà. Sommer, Martinez e Di Gennaro saranno i portieri che si giocheranno le opportunità concesse loro dall’allenatore”.

CLAUSOLA DUMFRIES – “Non è arrivata nessuna richiesta da Barcellona, non c’è mai stato nulla. Confermo che c’è la clausola, che è arrivata in un momento particolare, ma secondo me siamo stati bravi a tutelare il patrimonio del club rinnovando il contratto di Dumfries proprio quando c’era il rischio di perderlo a parametro zero. Vi assicuro che la clausola ha spaventato più voi che noi, l’Inter è serena e lui è felice di restare”.

Ausilio ha poi parlato di alcune possibili cessioni, soffermandosi soprattutto sul futuro di Kristjan Asllani che sembra sempre più indirizzato verso l’addio. Queste le sue dichiarazioni:

CESSIONI – “Non c’è una squadra più vicina ad Asllani ed Esposito oggi, ci sono situazioni buttate lì e varie telefonate, ma nessuna pista concreta”.

ASLLANI – “Pensiamo che dopo tre anni sia più giusto anche per lui trovare opportunità diverse per giocare con maggiore continuità, anche se non bisogna dimenticare che ha 100 presenze nell’Inter ed è un calciatore della Nazionale albanese. Un progetto fuori per lui oggi è però l’ideale”.