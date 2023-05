VIDEO – Inter-Lazio, Bobo Vieri vero interista: l’esultanza SCATENATA!

L’Inter ti entra sottopelle e poi non riesci a farne più a meno, soprattutto quando regala rimonte incredibili come quella di ieri contro la Lazio. Una gioia incontenibile per tutto il popolo nerazzurro che ha coinvolto tutti, anche l’ex bomber interista Christian Vieri.

Bobo era presente allo stadio per seguire la partita tra le sue due ex squadre. Nonostante il suo passato in biancoceleste, al gol del 2-1 di Gosens, Vieri è impazzito di gioia insieme a tutto San Siro, come si può vedere nel video qui sotto. Un gesto da vero interista, per uno dei migliori attaccanti della storia nerazzurra!