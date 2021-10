La classifica marcatori all-time dell’Inter: Lautaro insegue le leggende nerazzurre, c’è anche Perisic

Il centravanti argentino sta già entrando nell'olimpo delle leggende in maglia nerazzurra

"Lo sai per un goal, io darei la vita, la mia vita": recita così il primo verso di Pazza Inter, inno ufficiale nerazzurro. In 113 anni, l' Inter ha avuto in rosa tanti goleador che hanno contribuito, attraverso le loro reti, a scrivere pagine importantissime di storia.

La classifica marcatori all-time dell'Inter oggi vede al comando Giuseppe Meazza con ben 284 reti siglate in 409 presenze (media gol a partita 0.70). Altobelli con 209 reti reti in 466 partite (0.45) e Boninsegna con 171 reti in 281 partite (0.61) completano il podio. Poi Mazzola, Cevenini, Lorenzi, Nyers, Icardi e Lukaku. Lautaro Martinez di prepotenza inizia a conquistare terreno in classifica, c'è anche Ivan Perisic.